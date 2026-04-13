Oggi l'autopsia sul piccolo Matteo. Sei bambini vivranno grazie ai suoi organi

È attesa per oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Matteo Brandimarti, il 12enne annegato nella piscina di un hotel di Pennabilli la mattina di Pasqua. Solo successivamente il corpo sarà restituito alla famiglia a San Benedetto del Tronto, per i funerali. "La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi - ha dichiarato Umberto Gramenzi, l’avvocato che assiste la famiglia Brandimarti - l'operazione è stata fatta. Gli organi saranno donati nel più breve tempo possibile a sei bambini in attesa".

Intanto ci sono i primi tre indagati nell'indagine giudiziaria per omicidio colposo che dovrà accertare le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità. Come riportato da Il Resto del Carlino, si tratta di persone legate all’hotel Duca del Montefeltro di Pennabilli dove è successa la tragedia. Sono, Andrea Ridolfi, il legale rappresentante della società che gestisce l’hotel, il direttore dell’albergo e la persona che si occupa della manutenzione e della sicurezza della struttura. Il quotidiano riminese riporta anche che lo staff dell'albergo ha inviato una lettera di vicinanza alla famiglia subito dopo l'incidente, dicendosi "devastati dal dolore per quel che è successo a Matteo".

L'albergo è proprietà del gruppo sammarinese Valpharma, che proprio a Pennabilli ha un importante stabilimento produttivo. Ridolfi è infatti anche Presidente e Amministratore Delegato di Valpharma Spa. A difenderlo è l’avvocato Michela Vecchi. Tutti gli indagati hanno nominato dei consulenti per assistere alla autopsia disposta dal sostituto procuratore Alessia Mussi, che coordina le indagini condotte dai carabinieri. Per la famiglia Gramenzi ci sarà il consulente Claudio Cacaci.

Intanto proseguono le indagini dalla Procura di Rimini. Al centro delle verifiche c'è il bocchettone della vasca idromassaggio che ha risucchiato fino al ginocchio la gamba del piccolo Matteo, costretto così a 5 lunghi minuti sott'acqua. La potenza dell'aspiratore era tale da aver impedito al papà e alle altre persone presenti di liberarlo, o anche solo di portargli la testa fuori dall'acqua, nonostante la piscina fosse profonda meno di un metro. È stato necessario staccare la pompa per liberare il 12enne, ma ormai le sue condizioni erano gravissime, portandolo alla morte dopo 4 giorni in ospedale.

"Occorre sapere perché in una piscina profonda 80 cm possa essersi verificato un evento del genere - ha dichiarato l'avvocato Gramenzi - in un hotel resort a 4 stelle. I genitori vogliono che la verità venga accertata". Da accertare la possibile mancanza di una griglia di protezione o carenze nella manutenzione dell'impianto.







