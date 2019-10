Ok giunta Senato a sequestro computer per inchiesta mutui

La giunta per le Immunità del Senato ha dato il via libera al sequestro del computer di Armando Siri, ex sottosegretario leghista ai trasporti, con 13 voti favorevoli e 8 contrari. La richiesta è partita dal tribunale di Milano e il sì della giunta dovrà essere confermato dall'Aula.

Nel corso della votazione sul sequestro del computer dell'ex sottosegretario Siri - riporta Ansa - la maggioranza ha votato compatta per il sì. Contrari i senatori della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. La Giunta ha poi incardinato la richiesta, sempre del Tribunale di Milano, del sequestro di un telefono cellulare in uso ad un collaboratore di Siri. Il senatore leghista è indagato per autoriciclaggio a causa di un prestito ottenuto da un istituto bancario di San Marino.