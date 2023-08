FORZE DELL'ORDINE Oltre 400 persone controllate alla guida dalla Gendarmeria: 4 le patenti ritirate Sono stati inoltre recuperati 6 ordigni bellici

Oltre 400 persone controllate alla guida dalla Gendarmeria: 4 le patenti ritirate.

411 persone controllate a bordo di 245 veicoli sono state controllate nello week end di ferragosto da parte del personale della Gendarmeria, impegnato in 40 posti di controllo sul territorio. 12 le infrazioni al Codice della Strada rilevate, 4 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Aumentati i controlli sul territorio per prevenire reati in questo periodo di vacanza così come quelli nei locali frequentati dai minorenni per evitare la somministrazione di alcolici: nessuna sanzione è stata rilevata.

Nella giornata di ferragosto il personale dell’Ufficio Stranieri, assieme ai militari della Brigata di San Marino Città, ha individuato e sanzionato tre donne e un uomo di origine asiatiche, tutti in territorio irregolarmente.



Sono state inoltre recuperati 6 ordigni bellici inesplosi risalenti al Secondo Conflitto Mondiale. Gli ordigni erano stati individuati da un giovane sammarinese lungo l’argine sammarinese del torrente Marano all’altezza dell’area industriale di Faetano. Gli stessi ordigni bellici sono stati trattati e messi al momento in sicurezza, così da rimanere a disposizione per un futuro trattamento di bonifica definitivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: