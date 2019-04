Omicidio a San Mauro Mare

Un uomo di 46 anni è morto durante una lite in strada a San Mauro Mare, nel Cesenate, con il nuovo compagno della ex fidanzata. Questi, un 44enne ora ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena per le lesioni subite a sua volta nella colluttazione, è stato arrestato dai Carabinieri per omicidio preterintenzionale. E' successo intorno a mezzanotte, a quanto pare tutto davanti alla donna, che ha chiamato i soccorsi. I due si sarebbero affrontati a mani nude.