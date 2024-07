RIMINI Omicidio Pierina: arrestato Louis Dassilva; la svolta dopo l'analisi delle immagini di una telecamera Il 34enne senegalese è stato successivamente condotto in Questura dagli agenti della Squadra Mobile

Notificata all'alba – come spesso accade – l'ordinanza di custodia cautelare. Brutto risveglio per Louis Dassilva. Perché se l'iscrizione del suo nome nel registro degli indagati, poteva essere interpretata come una forma di garanzia; l'arresto ha invece un significato inequivocabile. In una nota della Procura un riferimento al possibile movente dell'assassinio; individuato dal Gip Cantarini nel timore che la presunta relazione amorosa fra il 34enne senegalese e la nuora della vittima venisse scoperta.

E' la svolta, per nulla scontata – ma che tanti commentatori ritenevano vicina –, al caso che per mesi ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica; anche per la brutalità e l'apparente insensatezza dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli: uccisa la notte del 3 ottobre nel garage di casa con 29 coltellate. Decisione, quella del carcere preventivo per Dassilva, basata su una “pluralità di indizi” - è stato scritto -, gravi e concordanti. Su tutti, a quanto pare, le riprese – pur di scarsa qualità - di una telecamera dell'ormai nota Via del Ciclamino. Nelle quali – per 6 secondi, alle 22 e 17 della serata in questione – sarebbe stato ripreso di spalle un individuo di carnagione scura, dirigersi verso il portone del civico 31.

Stando al Giudice per le Indagini Preliminari corporatura e deambulazione del soggetto ripreso sarebbero compatibili con quelle dell'indagato: peraltro, pare, l'unico abitante di colore del condominio; e che aveva sempre asserito di essere rimasto a casa dalle 20 del 3 ottobre al mattino successivo: alibi falso, insomma, secondo gli inquirenti. E' stato sottolineato inoltre come le verifiche di eventuali piste alternative avessero dato esito negativo.

Pare ci si trovi di fronte ad un quadro indiziario, dunque; e questo spiegherebbe forse le perquisizioni effettuate nel domicilio di Dassilva, e i nuovi accertamenti nel garage. Attenzione dei media anche alla posizione della presunta amante Manuela Bianchi: recatasi in Questura per essere sentita come persona informata sui fatti. Poca voglia di parlare davanti alle telecamere.

Nel servizio le reazioni di Manuela Bianchi e del suo Legale Davide Barzan

