Omicidio Pierina Paganelli: indagata Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva

Valeria Bartolucci è formalmente indagata per reati di favoreggiamento e false dichiarazioni rese al pubblico ministero nell'ambito dell'indagine sul delitto di Pierina Paganelli a Rimini: secondo gli inquirenti avrebbe fornito versioni contraddittorie e concordate con il marito Louis Dassilva, unico imputato. È la terza persona a finire nel registro degli indagati, dopo il 35enne senegalese e Manuela Bianchi, ex amante di Dassilva, anche lei con l'accusa di favoreggiamento.

Si tratta dunque di una svolta giudiziaria nel caso dell’omicidio della pensionata 78enne, brutalmente assassinata con 29 coltellate nel seminterrato di via del Ciclamino 31. Il procedimento principale, intanto, riprende lunedì 12 gennaio in Corte d’Assise, dopo la sospensione per le festività, con una nuova fase dedicata all’ascolto dei testimoni ritenuti cruciali. Tra questi Emanuele Neri, il vicino di casa che sarebbe passato davanti alla telecamera della farmacia antistante il condominio in orario compatibile con l'ignoto ripreso pochi minuti dopo l'omicidio e inizialmente identificato dagli investigatori come Dassilva. Ipotesi smentita poi in ragione dell'altezza.

Proprio le analisi forensi e le valutazioni dei consulenti rappresenteranno uno dei punti chiave delle prossime udienze. Così come i consulenti che hanno analizzato l'uso dell'ascensore e gli smartphone dei principali protagonisti del giallo. Un quadro giudiziario che si fa sempre più complesso e che potrebbe portare a sviluppi decisivi nella ricostruzione di uno dei casi di cronaca nera più seguiti degli ultimi anni.









