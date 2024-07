RIMINI Omicidio Pierina Paganelli: “scena muta” di Dassilva nell'interrogatorio di garanzia in carcere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, questa mattina, Louis Dassilva – assistito dall'avvocato Riario Fabbri -, nell'interrogatorio di garanzia al carcere dei “Casetti”; alla presenza del Gip di Rimini Vinicio Cantarini e del sostituto procuratore Daniele Paci. Dovrebbe essere scontata, a questo punto, la conferma della misura cautelare dell'arresto, per il 34enne senegalese: unico indagato per l'uccisione di Pierina Paganelli.

Filtrati nelle scorse ore nuovi dettagli dell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari. Vi sarebbe stato infatti il fondato timore che Louis scappasse nel proprio Paese d'origine. Oltre al rischio di inquinamento delle prove; vista anche la presunta relazione con la nuora della vittima. Sarebbe stato inoltre citato il pericolo che l'indagato potesse commettere un nuovo delitto.

