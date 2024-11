LADRI IN AZIONE Ondata di furti a San Marino: auto rubata e 4 abitazioni violate Gli episodi nei Castelli di Domagnano e Serravalle: rubata una Mercedes e segnalati altri colpi, indagini in corso da parte della Gendarmeria

Ondata di furti a San Marino: auto rubata e 4 abitazioni violate.

Serie di furti, fra martedì e giovedì, a San Marino. Il primo andato a segno riguarda un'auto – una Mercedes – rubata attorno alle 3 di notte, a Domagnano, in una proprietà privata. I ladri si sono prima introdotti all'interno dell'abitazione per prendere le chiavi, poi hanno aperto il cancello e sono usciti indisturbati. L'amara scoperta solo al mattino.

Ma sono stati segnalati altri quattro episodi, con 3 furti a segno e uno tentato, tutti avvenuti in un'area circoscritta nel Castello di Serravalle, alle spalle del San Marino Stadium: interessate via Pelacchi, via Monia e Strada Acquasalata. I ladri hanno forzato gli infissi e sono entrati presumibilmente tra le 13 e le 21, quando non c'era nessuno nelle abitazioni, prive tra l'altro di allarme; anche se gli inquirenti propendono per un lasso di tempo più breve, col favore del buio. Al momento si è presentato un solo proprietario a denunciare il furto: ha raccontato che ignoti, dopo essere entrati, hanno adoperato un flessibile per aprire una piccola cassaforte portando via 2 mila euro tra contanti e monili d'oro.

Dopo i sopralluoghi della Gendarmeria, sono ora in corso gli accertamenti del caso. Alzati i livelli d'allerta delle forze dell'ordine che invitano la cittadinanza a segnalare eventuali movimenti sospetti.

