Ondata di furti a San Marino: due casseforti asportate negli ultimi giorni.

Ondata di furti a San Marino. Almeno tre, quelli segnalati, negli ultimi due giorni: due riusciti e uno tentato.

Sono bastati poco meno di 5 minuti per smurare una cassaforte e far perdere le proprie tracce. Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 18, ignoti, dopo aver coperto i lampioni del giardino per rendere l'area ancora più buia e aver forzato una finestra, sono entrati in una abitazione di Strada Lorioli, a Domagnano. Il tutto sotto gli occhi atterriti dei vicini di casa che, dopo aver sentito un forte tonfo - “pensavamo ad una fuga di gas”, riferiscono – hanno subito avvertito la Centrale operativa interforze. Nel mentre hanno potuto assistere a tutta la scena, dalla casa di fronte. Al piano sottostante si vedevano alcune torce, mentre dal piano superiore si sentivano distintamente colpi atti ad asportare la cassaforte. Incuranti delle urla dei vicini, i ladri – che con tutta probabilità sapevano come e dove agire, anche perché i proprietari di casa erano usciti da poco – hanno impiegato pochi minuti per terminare il proprio lavoro. E proprio mentre stavano uscendo, sono arrivate diverse pattuglie di Gendarmeria e Guardia di Rocca. Sentendosi braccati, due individui sono scappati per i campi, seguiti dagli agenti che hanno alzato in volo anche un drone con telecamera notturna. Ricerca che però non è andata a buon fine.

Sempre ieri sera, è stato segnalato un tentativo di furto alla Casa del Giovane, a Fiorentino. In questo caso però è scattato l'allarme che ha fatto desistere i ladri dall'entrare. Le forze dell'ordine hanno però notato segni evidenti di effrazione. Mentre nella serata di venerdì, tra le 20 e la mezzanotte, ignoti sono entrati in azione in una casa di Fiorina, senza allarme. Anche in questo caso è stata asportata una cassaforte contenente contanti e monili.

Il consiglio della Gendarmeria alla cittadinanza è quello di segnalare con tempestività ogni movimento sospetto.

