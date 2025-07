Operazione antidroga da parte della Gendarmeria: arrestato 37enne sammarinese, ora ai domiciliari

I militari del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria del Corpo della Gendarmeria di San Marino, al termine di un’indagine coordinata dall’Autorità Giudiziaria, hanno eseguito in data 11 luglio perquisizioni nei confronti di due cittadini sammarinesi, un uomo di 37 anni e una donna di 34.

Durante le operazioni, condotte presso l’abitazione dei due e sui veicoli a loro riconducibili, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 90 grammi di cocaina, 11 grammi di compresse contenenti sostanze stupefacenti e altre sostanze in fase di analisi, oltre a strumenti per la pesatura. L’uomo è stato arrestato e condotto in custodia cautelare al Carcere dei Cappuccini.

In data 15 luglio, dopo l’interrogatorio di garanzia, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la modifica della misura cautelare, disponendo per lui gli arresti domiciliari.