Operazione antidroga: fermato un albanese, denunciato un italiano

Controlli Gendarmeria

Una operazione antidroga è stata condotta dal Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria. Venerdì 10 maggio hanno notato movimenti sospetti davanti alla casa di un albanese, conosciuto alle Forze dell'ordine. In particolare seguendo i movimenti di un'auto italiana, più volte vista davanti all'abitazione monitorata. I gendarmi hanno imposto l'alt, ma l'uomo al volante ha eluso il blocco dandosi alla fuga; ne è nato un rocambolesco inseguimento durante il quale lo straniero gettava un involucro dal finestrino, recuperato poi dagli agenti: si trattava di 7 grammi di cocaina. Per gli agenti acquistata a San Marno. Con la sua guida spericolata l'uomo riusciva a nascondersi in una strada secondaria, per poi venire sorpreso da Gendarmi in borghese.

Le forze dell'ordine hanno dunque perquisito l’abitazione dell’albanese, per il quale è scattato il fermo di Polizia Giudiziaria, mentre il cittadino italiano, anch’esso pregiudicato per reati specifici, è stato denunciato a piede libero, il tutto alla presenza degli avvocati d’ufficio Alessandro Cardelli e Marco Bacciocchi.

Martedì scorso l’interrogatorio di garanzia del detenuto al Carcere dei Cappuccini, del Giudice Inquirente Antonella Volpinari.