Operazione antidroga, perquisizioni nella notte della Gendarmeria.

Nell'ambito di una ampia ed articolata operazione antidroga della Gendarmeria di San Marino, iniziata diversi mesi fa, nella notte sono state eseguite una decina di perquisizioni domiciliari in territorio. La particolarità di questa operazione- che è in corso e sulla quale pertanto vige il più stretto riserbo- è che riguarda prevalentemente minorenni, tutti giovani di 16 e 17 anni, e qualche neomaggiorenne. L'atto di indagine, eseguito nella notte, si sarebbe reso necessario per ottenere riscontri a quanto emerso dai telefoni sequestrati nel corso della delicata indagine, coordinata dal Commissario della Legge Roberto Battaglino.

