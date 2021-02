Operazione antidroga: scoperto ingente quantitativo a Serravalle, domani la conferenza stampa

Una operazione antidroga è stata condotta sabato scorso dagli agenti della Polizia Giudiziaria nel corso di una festa abusiva a Serravalle. C'è stato anche un fermo di Polizia, che si troverebbe in carcere in attesa della convalida, Oltre al sequestro di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori indagini e accertamenti da parte del comando di Murata in stretta collaborazione con il magistrato incaricato. Maggiori dettagli si conosceranno domani nel corso di una conferenza stampa.