Operazione Interforze: sarà scarcerato il francese in possesso di marijuana

Il giudice ha sentito in mattinata il francese fermato la notte tra sabato e domenica, nell'ambito dell'operazione congiunta delle tre forze di Polizia. Era stato scoperto in tenda, nei campi di Faetano con un etto di marijuana, dalla Guardia di Rocca, nell'ambito dell'operazione congiunta delle tre forze di Polizia. Avrebbe collaborato e sarà scarcerato in giornata, mentre resta in carcere l'albanese indiziato di furto.

