Operazione interforze: scarcerato il cicloturista francese, interrogatorio per il cittadino albanese

L'etto di marijuana sequestrato al cicloturista

È stato interrogato in tarda mattinata dal Commissario della legge il cittadino albanese fermato nel weekend nell'ambito dell'operazione interforze per contrastare i furti in appartamento. L'uomo era stato trovato in possesso di attrezzi da scasso e si trova tuttora in carcere; i complici implicati in due furti a Montegiardino si erano invece dileguati nel buio attraverso i campi. Numerose le segnalazioni dei cittadini arrivate negli ultimi tempi alla Gendarmeria, per movimenti sospetti; l'invito resta quello di contattare i Corpi di polizia se si pensa che stia avvenendo un furto o se si nota qualcosa di insolito.









È stato scarcerato in giornata, invece, il francese fermato la stessa notte perché in possesso di un etto di marijuana. Come già noto, era accampato in una tenda nell'area di ricerca dei ladri ed è estraneo ai furti. Si tratta di un cicloturista, spiega la Guardia di Rocca, arrivato a San Marino dopo un tour dalla Francia attraverso diverse Regioni italiane. La sostanza, ha dichiarato l'uomo, era per uso personale e una parte del quantitativo sequestrato era stato acquistato in Italia perché della tipologia consentita dalle leggi oltreconfine. Un'altra parte della droga è invece ancora sotto verifica. In seguito agli approfondimenti delle autorità è decaduta l'ipotesi di spaccio. Destinazione finale del cicloturista: Lione, dove vive.