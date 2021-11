SICUREZZA Osce, al via l'Assemblea parlamentare. Presente la Delegazione Consiliare Sammarinese

Il capo della Delegazione Consiliare Sammarinese, Oscar Mina, è interverrà domani durante la riunione della Commissione Permanente dell'Assemblea Parlamentare dell'Osce, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea. Si parla delle attuali sfide per la sicurezza, in particolare la situazione in Afghanistan. L'evento si svolge solamente in modalità remota. Assieme a lui, in qualità di Consiglieri, partecipano alla Riunione Autunnale dell'organizzazione anche Michele Muratori e Paolo Rondelli. I lavori proseguiranno per tutta la giornata.

