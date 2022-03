EUROPA Osce San Marino, Mina: "Condanna unanime dell'aggressione russa in Ucraina"

Riunione Straordinaria della Commissione permanente dell'Assemblea parlamentare Osce da remoto. A sedersi al tavolo virtuale per San Marino è Oscar Mina, Capo Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Osce e Rappresentante speciale per la disinformazione e la propaganda. Al centro dell'attenzione la delicata situazione in Ucraina. In apertura dei lavori hanno preso la parola l'ex presidente ucraino Petro Porošenko e la presidente dell'Assemblea parlamentare Osce, Margareta Cederfelt, seguiti dal rappresentante di Kiev presso l'Osce, Yevhenii Tsymbaliuk. L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha stigmatizzato l'invasione russa e anche durante questa Riunione straordinaria, la condanna è stata unanime. "Ho rimarcato come tutti gli Stati di questa organizzazione - spiega Mina - stiano condannando l'aggressione della Russia, che è in marcato contrasto con il diritto internazionale. Ho citato anche l'atto finale di Helsinki, dove si parla di uguaglianza sovrana, rispetto dell'integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e risoluzione pacifica delle controversie".

Nel video l'intervista a Oscar Mina, Capo Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Osce e Rappresentante speciale per la disinformazione e la propaganda

