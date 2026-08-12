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Ospedale Infermi: il bimbo che ha rischiato l'annegamento in piscina ha recuperato completamente

Il piccolo sta bene, è sveglio e gioca. A comunicarlo il direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio

12 ago 2026
Ospedale Infermi: il bimbo che ha rischiato l'annegamento in piscina ha recuperato completamente

Arrivano ottime notizie sulle condizioni del bambino di quattro anni che la scorsa domenica aveva rischiato di annegare in una piscina a Cailungo. Secondo l'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni dall'Ospedale Infermi di Rimini, dove era stato trasferito in codice di massima urgenza, il piccolo sta bene, è sveglio, gioca e avrebbe recuperato completamente.

A comunicarlo è il direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio romagnolo, dopo i segnali di miglioramento registrati già nella giornata di ieri. 





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