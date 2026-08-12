LA NOTIZIA ATTESA Ospedale Infermi: il bimbo che ha rischiato l'annegamento in piscina ha recuperato completamente Il piccolo sta bene, è sveglio e gioca. A comunicarlo il direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio

Ospedale Infermi: il bimbo che ha rischiato l'annegamento in piscina ha recuperato completamente.

Arrivano ottime notizie sulle condizioni del bambino di quattro anni che la scorsa domenica aveva rischiato di annegare in una piscina a Cailungo. Secondo l'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni dall'Ospedale Infermi di Rimini, dove era stato trasferito in codice di massima urgenza, il piccolo sta bene, è sveglio, gioca e avrebbe recuperato completamente.

A comunicarlo è il direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del nosocomio romagnolo, dopo i segnali di miglioramento registrati già nella giornata di ieri.



[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: