Overdose, muore una sammarinese di 53 anni

Una donna di 53 anni, nata in Italia ma cittadina sammarinese, è morta per overdose. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione, lo scorso giovedì, l'8 aprile. L'autopsia effettuata dall'anatomopatologo nell'ospedale di Stato ha confermato i sospetti degli inquirenti: la donna sarebbe morta per overdose. Le indagini sono affidata alla gendarmeria, intervenuta sul posto, e sono in corso per individuare la persona che avrebbe ceduto la droga alla donna. Il fascicolo è sulla scrivania del commissario della Legge Roberto Battaglino.