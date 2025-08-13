Pagina facebook promette "6 mesi gratis" di trasporto, ma è una truffa. La GdR: "Non cliccate, dati sensibili a rischio"

Su Facebook sta circolando un falso post dell’Azienda dei Servizi, dove viene pubblicizzato un montepremi per i cittadini sammarinesi consistente in 6 mesi di trasporto gratuito. Si tratta, spiega la Guardia di Rocca, di una truffa finalizzata a reperire dati sensibili degli ignari utenti. Per questo motivo, la Sezione Operativa e di Polizia Giudiziaria invita a non aprire nessun link e a non rispondere alle domande richieste nel post. Il corpo ribadisce l’importanza di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni e di rivolgersi ai canali ufficiali per qualsiasi informazione relativa ai servizi pubblici.

Non si tratta della prima volta che online si vedono frodi simili, lo scorso febbraio su facebook erano sbucate pagine-truffa che promettevano abbonamenti per i mezzi pubblici a due euro o bagagli venduti a due euro.











