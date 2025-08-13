WEB Pagina facebook promette "6 mesi gratis" di trasporto, ma è una truffa. La GdR: "Non cliccate, dati sensibili a rischio" L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici conferma che si tratta di una pagina web fraudolenta

Su Facebook sta circolando un falso post dell’Azienda dei Servizi, dove viene pubblicizzato un montepremi per i cittadini sammarinesi consistente in 6 mesi di trasporto gratuito. Si tratta, spiega la Guardia di Rocca, di una truffa finalizzata a reperire dati sensibili degli ignari utenti. Per questo motivo, la Sezione Operativa e di Polizia Giudiziaria invita a non aprire nessun link e a non rispondere alle domande richieste nel post. Il corpo ribadisce l’importanza di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni e di rivolgersi ai canali ufficiali per qualsiasi informazione relativa ai servizi pubblici.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici conferma che si tratta di una pagina web fraudolenta che "utilizza impropriamente il logo ed il nome dell’Azienda per promuovere false offerte relative ai servizi di trasporto". L'Aass precisa che "non richiede mai dati personali o bancari sui siti o pagine non ufficiali".

Non si tratta della prima volta che online si vedono frodi simili, lo scorso febbraio su facebook erano sbucate pagine-truffa che promettevano abbonamenti per i mezzi pubblici a due euro o bagagli venduti a due euro.

