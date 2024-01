SAN MARINO Palazzo Sums: si stacca parte del rivestimento facciata. Carisp 'avviata indagine'

Cassa di Risparmio, in relazione al distacco localizzato del rivestimento che si è verificato in mattinata e che - scrive in una nota - ha interessato una limitata porzione della facciata sud-ovest di Palazzo Sums, di sua proprietà, comunica di essersi prontamente attivata con proprie maestranze e tecnici di fiducia, rimuovendo le parti cadute. Si tratta di piastrelle che ricoprono la facciata dell'edificio. Indagine volta anche a capire le cause del distaccamento e come intervenire con operazioni necessarie al consolidamento del rivestimento.

