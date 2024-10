INCIDENTE Parroco di Serravalle è vigile in rianimazione al Bufalini, dopo il frontale a Cantelli Don Pier Luigi Bondioni è stato trasportato con l'Elisoccorso giunto da Bologna all'ospedale Bufalini di Cesena. Attualmente è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, ma cosciente.

Brutto incidente mercoledì sera, intorno alle 23, in strada Cantelli, a Verucchio, poco fuori dal confine di San Marino. Due auto, entrambe italiane, una Mercedes che procedeva in direzione Italia e un'Audi A3 che viaggiava in direzione opposta - verso il Titano-, si sono scontrate in un violento frontale, causato dalla perdita del controllo di una delle due vetture che avrebbe invaso la corsia opposta.

A bordo dell'Audi c'era il parroco di Serravalle, Don Pier Luigi Bondioni, che ha riportato le ferite più gravi mentre il ragazzo alla guida dell'altra auto - un calciatore 23enne che milita nel campionato Sammarinese e che stava tornando a casa da un allenamento -, è uscito dallo scontro quasi illeso ed è stato medicato sul posto dal 118.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la ricostruzione della dinamica da parte dei Carabinieri di Novafeltria e Pennabilli, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre il parroco dall'auto, che è stato poi trasportato con l'Elisoccorso giunto da Bologna all'ospedale Bufalini di Cesena. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, ma cosciente. In ospedale si è recato alle prime luci dell'alba il Vescovo di San Marino Mons. Domenico Beneventi per sincerarsi delle condizioni del prelato.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: