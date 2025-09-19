CONVEGNI Parte il convegno su statistica e Intelligenza artificiale all'Università di San Marino Fino a venerdì i ricercatori illustreranno come coniugare IA ed elaborazione dati per affrontare le sfide di oggi e di domani

Ciò che facciamo tutti i giorni produce dati: cosa compriamo, mangiamo e guardiamo online, ma anche la nostra salute. Per elaborarli usiamo le nuove tecnologie, in particolare l'Intelligenza artificiale.

"L'intelligenza artificiale sarà sicuramente uno strumento fondamentale per l'analisi dei dati - afferma Pietro Renzi, docente di ingegneria gestionale all'Università di San Marino -, così come qualsiasi strumento tecnologico va correttamente governata per fare in modo che le possibilità che essa propone si concretizzino e il corretto utilizzo dovrà essere appoggiato da una conoscenza accurata dello strumento stesso".

Come può la ricerca, che unisce la raccolta dati e il loro studio, supportare politici, manager e pubbliche amministrazioni ad affrontare le sfide di oggi e quelle di domani? I ricercatori risponderanno a questa e altre domande al convegno internazionale “Data, statistics and AI for the well being of people and organizations”, curata dall'Università di San Marino, insieme all'Associazione per la statistica applicata e in partnership con l'Istat. Appuntamento giovedì e venerdì all'antico monastero di Santa Chiara.

