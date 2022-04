FESTIVITÀ Pasqua, banco di prova per il turismo a San Marino. Federalberghi: "Salvati dai last minute"

Siamo alla Vigilia di Pasqua. Mai come quest'anno la festività è 'prova generale dell'estate'. A San Marino le prenotazioni che si contano in alberghi e ristoranti sono buone, anche se non si arriva al 100%. Negli hotel tante le stanze fermate con chiamate last minute, che hanno migliorato il quadro della situazione negli ultimi giorni. Ma per la sera di Pasqua, fa sapere Federalberghi, c'è ancora un 20% di capienza libero. Intanto diversi turisti sono già arrivati sul Titano per il weekend lungo, incentivati anche da un sabato di sole e temperatura mite.

"La situazione è migliorata grazie ai last minute - spiega Riccardo Vannucci, presidente di Federalberghi San Marino -, ovvero offerte stracciate. Quello che manca sono i soggiorni di almeno due giorni, perché la maggior parte della gente si ferma solo una notte". Nei ristoranti la situazione è migliore "grazie anche alla clientela locale", riferisce Luigi Sartini di Usot.

Il clima però è ancora incerto per quanto riguarda le prospettive per il prossimo futuro, con gli appuntamenti dal 25 aprile al primo maggio, fino all'Adunata Nazionale degli Alpini, dal 5 all'8 maggio. "Le prenotazioni a medio termine sono molto scarse, ma non possiamo fare molte previsioni", ammette Vannucci. "L'instabilità è il fattore più preoccupante - gli fa eco Sartini -, a causa del carovita. Speriamo vadano bene anche le prossime ricorrenze".

Nel video le interviste a Riccardo Vannucci (Federalberghi San Marino) e Luigi Sartini (Usot)

