Pauroso schianto sulla via santa Cristina, in gravi condizioni 24enne su auto sammarinese La giovane era a bordo della Mercedes. Grave anche la conducente della Up

Brutto incidente sulla strada Santa Cristina, coinvolta un'auto con targa sammarinese. Due donne al Bufalini in codice di massima gravità. Lo scontro è stato a tal punto violento che le due auto, una Mercedes Station Wagon con targa sammarinese ed una Volkswagen Up, sono entrambe volate fuori strada, finendo in un campo. E' successo questa mattina attorno alle 10, sulla strada Santa Cristina, che da Rimini arriva a Verucchio. La dinamica è ancora da accertare, i rilevi sono affidati alla Polizia Municipale, ma secondo una prima ricostruzione la Mercedes con targa sammarinese che stava percorrendo la strada in direzione mare è stata centrata dall'utilitaria, che verosimilmente non avrebbe rispettato lo stop tra la via Carpi e la via Mirandola.

Alla guida una donna di poco più di 30 anni, portata al Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Gravi le condizioni anche della passeggera della Mercedes, una ragazza di 24 anni, anch'essa trasportata d'urgenza al Bufalini. Meno preoccupanti quelle della ragazza che guidava l'auto, che è stata comunque soccorsa e portata all'ospedale per accertamenti.

