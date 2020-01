Pedone investito da un'auto sulla SS9, è morto sul colpo

Incidente mortale a Rimini sulla Statale 9, Via Emilia. Un uomo di 65 anni, di nazionalità albanese, è stato travolto da un'auto Mercedes con targa italiana mentre camminava forse sul ciglio della strada. L'urto non ha lasciato scampo all'uomo: sbalzato violentemente sull'asfalto, è morto sul colpo. Sotto choc il conducente dell'auto, soccorso anch'egli dai sanitari del 118. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Stradale di Rimini.