POLIZIA POSTALE Pedopornografia: anche due riminesi nell'inchiesta barese 'Revelatum'

C'erano anche immagini di bambini di età inferiore ad un anno tra quelle sequestrate dalla Polizia postale nell'indagine "Revelatum" della Procura di Bari su un presunto giro di pedopornografia online che ha portato ad eseguire 67 perquisizioni in 15 regioni italiane, 59 denunce e 8 arresti in flagranza. Tra loro anche due riminesi, come riporta il Corriere Romagna. Un operaio e un libero professionista residenti nell'entroterra. A casa del 30 enne e del 54 enne la Polizia postale ha sequestrato smartphone, computer, hard disk contenenti le terribili immagini.

Complessivamente l'inchiesta, coordinate dalle pm baresi Carla Spaguolo, Daniela Chimienti e Angela Moria Morea, conta 80 indagati, tutti uomini di età compresa tra i 20 e i 77 anni. L'indagine è partita da una segnalazione anonima arrivata nel settembre 2020, Gli investigatori hanno scoperto 421 file "di chiara natura pedopornografica", la gran parte con protagonisti bambine e adolescenti tra i due e i dieci anni, caricati da 3.011 utenti italiani. Tutti sono risultati collegati ad una piattaforma creata nel luglio 2020 su un dominio neozelandese da un 26enne residente in provincia di Napoli.

