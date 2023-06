RIMINI Perde il controllo del mezzo e invade la corsia opposta: era appena uscito dall'ospedale [Fotogallery] Secondo quanto emerso dalle prime informazioni nell'auto sarebbe stata trovata una siringa e l'uomo risulta essere stato dimesso poco prima dall'ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi in via Flaminia a Rimini. Una Nissan Juke, guidata da un 64enne, ha invaso la carreggiata opposta impattando contro un furgone della GLS che stava transitando in quel momento. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni nell'auto sarebbe stata trovata una siringa e l'uomo risulta essere stato dimesso poco prima dall'ospedale, tanto che al momento dell'impatto indossava ancora il braccialetto identificativo che viene generalmente messo ai pazienti. Il 64enne potrebbe aver perso il controllo del mezzo per un malore. Le sue condizioni sono apparse serie ai sanitari giunti sul posto tanto che ne è stato disposto il trasferimento in codice 3 all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e la Polizia Municipale: traffico pesantemente congestionato con la chiusura della carreggiata in direzione Riccione.

