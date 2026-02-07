GIUDIZIARIA "Piano parallelo": impenetrabile riserbo della magistratura Le nuove indagini non includono il caso della controversa effrazione nella sede centrale di Bsm a Faetano. Titolari di cassette di sicurezza lamentano l'impossibilità di accedervi poiché i sigilli degli inquirenti non sono ancora stati rimossi

Il riserbo della magistratura resta impenetrabile, sulla complessa indagine che riguarda la tentata scalata alla Banca di San Marino da parte dell'investitore bulgaro Assen Christov.

Repubblica Futura chiede di fare chiarezza sui politici, se sammarinesi o bulgari, che avrebbero supportato il cosiddetto piano parallelo che sarebbe stato ordito dagli indagati. Il movimento critica al contempo l'immobilismo del Governo rispetto alla conferenza stampa di Bruxelles, del 4 febbraio, ritenuta un grave attacco istituzionale subito da San Marino. Il Segretario di Stato agli Esteri Beccari si è dichiarato intanto estremamente preoccupato e sorpreso dal presunto profilo criminale del piano, pur avendo chiaro che fosse in corso un'azione mediatica.

Verosimile, intanto, che il soggetto o i soggetti, residenti in territorio, attinti da misure cautelari personali restrittive, saranno sentiti dai magistrati inquirenti in queste ore, per l'interrogatorio di convalida. Così come è possibile che l'inchiesta, con i nuovi titoli di reato di attentato contro l’integrità e la libertà della Repubblica, attentato contro la libertà dei poteri pubblici e minaccia all’autorità, varchi i confini nazionali attraverso rogatorie all'estero.

Nonostante ipotesi suggestive, che circolano trasversalmente anche in ambiente politico, l'ampliamento dell'inchiesta non include il controverso episodio dell'effrazione alla sede centrale di Faetano della Banca di San Marino che secondo un comunicato dell'istituto di credito, si è verificato nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio. Titolari di cassette di sicurezza presso la Banca lamentano intanto l'impossibilità di accedervi regolarmente al fine di controllarne il contenuto poiché - secondo le informazioni che avrebbero ricevuto informalmente - non sono ancora stati rimossi i sigilli dell'area, apposti dagli inquirenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: