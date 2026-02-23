Piano Parallelo: la consigliera di Rf Antonella Mularoni sentita come testimone

La consigliera di Repubblica Futura, Antonella Mularoni, precisa di essere stata ascoltata in qualità di testimone dai magistrati che conducono le indagini sulla tentata scalata a Banca di San Marino e sul cosiddetto Piano Parallelo. «Gli argomenti sui quali sono stata sentita – afferma – sono coperti da segreto istruttorio e, a differenza di altri, non intendo violarlo». Prosegue intanto l’inchiesta della magistratura: nell’ultima settimana sono state ascoltate diverse persone, sia informate sui fatti sia indagate. In quest’ultimo caso, come previsto dalla procedura, l’audizione avviene con l’assistenza di un legale.







