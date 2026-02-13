GIUDIZIARIA Piano Parallelo: negata la scarcerazione ai coniugi arrestati Entrambi avevano già trascorso un periodo agli arresti – in parte domiciliari – da metà a fine ottobre, dopo l'apertura dell'indagine per corruzione privata, amministrazione infedele e riciclaggio

Ad una settimana dagli arresti eseguiti, in relazione al presunto 'piano parallelo', il giudice del riesame ha negato la scarcerazione dei coniugi destinatari della misura cautelare. Entrambi avevano già trascorso un periodo agli arresti – in parte domiciliari – da metà a fine ottobre, dopo l'apertura dell'indagine per corruzione privata, amministrazione infedele e riciclaggio. Ora – come noto – le ipotesi di reato che si aggiungono alle precedenti sono attentato contro la integrità e la libertà della Repubblica, attentato contro la libertà dei poteri pubblici e minaccia contro l’autorità. Misfatti che se accertati prevedono pene fino a 24 anni di prigionia.

Nel frattempo l'Eccellentissima Camera e il Congresso di Stato hanno deciso la costituzione parte civile nel procedimento, così come la Banca di San Marino e la Fondazione Ente Cassa di Faetano. Il Governo inoltre – come affermato nel comunicato del 10 febbraio - ha disposto un’intensificazione dei livelli di vigilanza e sicurezza a protezione dei gangli vitali dello Stato e dell’incolumità personale dei soggetti istituzionali coinvolti, per garantire che ogni funzione pubblica possa svolgersi al riparo da intimidazioni o tentativi di condizionamento.

Una misura, quest'ultima, sintomatica rispetto alla percezione di eccezionale livello di gravità della vicenda. Nonostante il susseguirsi di illazioni, trasversali all'ambiente politico, il fascicolo di indagine sul 'piano parallelo' resta separato da quello sull'effrazione alla sede centrale di Faetano della Banca di San Marino nella notte tra domenica 1 lunedì 2 febbraio. A distanza di quasi due settimane alcuni titolari di cassette di sicurezza, lamentano ancora l'impossibilità di accedervi, mentre altri sarebbero stati contattati per ricevere informazioni in merito.

