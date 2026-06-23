"Piano parallelo": nelle carte tutti i dettagli sulle minacce verso le istituzioni sammarinesi

Nomi, testimonianze, dinamiche: con l'ordinanza che ha disposto i nove rinvii a giudizio nell'ambito del cosiddetto “caso bulgaro” emergono dettagli precisi su uno dei più rilevanti risvolti della vicenda giudiziaria: il cosiddetto “piano parallelo”. Gli inquirenti ipotizzano l'attentato alla libertà dei poteri pubblici, con l'imputazione per Andrea Delvecchio, Marina Manduchi, Assen Milkov Christov, Federico Cerbella e Silvia Rometti.

L'ipotesi è che abbiano pianificato e iniziato a realizzare un piano per ottenere, tra le altre cose, la chiusura dell'indagine a loro carico e la restituzione delle somme sequestrate, cercando di coinvolgere una serie di soggetti, fino al tentativo di arrivare al Congresso di Stato. A uno degli interrogati l'imprenditore bulgaro Christov, pensando di rivolgersi a un rappresentante delle istituzioni sammarinesi, avrebbe spiegato di non poter accettare un mandato di cattura, per via dei problemi di “onorabilità” e data l'importanza delle sue società. Da qui l'obiettivo di vedere tolto quel mandato promettendo, in caso contrario, di utilizzare la sua influenza per far agire la Bulgaria in sede europea.

Nelle carte si fa riferimento a una serie di persone che, va sottolineato, non risultano indagate. Tra i soggetti sentiti dall'autorità giudiziaria che hanno riferito di aver ricevuto, direttamente o indirettamente, le minacce provenienti da Christov c'è il consigliere del Psd Gerardo Giovagnoli. A rivolgersi a Giovagnoli sarebbe stato Giuseppe della Balda, noto per la sua attività diplomatica e citato nelle carte, che avrebbe chiesto al consigliere la disponibilità a fare una chiacchierata con Fabrizio Luciolli, presidente del Comitato Atlantico Italiano, anticipando che quest'ultimo era a conoscenza dei guai a cui si sarebbe andati incontro in caso di rottura con “il bulgaro”. Ma Giovagnoli avrebbe rifiutato di sentirlo.

Un altro tentativo sarebbe stato fatto con il presidente dell'Ente Cassa di Faetano, Sergio Barducci, contattato per conto del gruppo bulgaro per cercare di chiudere “un accordo tra gentiluomini”. Della Balda avrebbe anche provato a interagire con il segretario agli Esteri, Luca Beccari, senza però ottenere risposta.

Per gli inquirenti la minaccia indirizzata alle istituzioni della Repubblica, tra Consiglio e Governo, è chiara: se non si fossero aperte le trattative per chiudere le indagini verso Christov e le persone a lui legate, l'imprenditore si sarebbe adoperato, tramite la Bulgaria, per fermare l'approvazione dell'Accordo di associazione con l'Ue. Tra i piani, si legge, anche il tentativo di coinvolgere l'opposizione, contattando la consigliera di Rf, Antonella Mularoni la quale, sentita come testimone, ha confermato di essere il notaio di alcune società riconducibili a Delvecchio spiegando, però, di non aver mai aver ricevuto richieste per iniziative politiche a supporto degli interessati. Anche Marino Grandoni, che ha raccontato agli inquirenti di aver incontrato Delvecchio per caso in un ristorante, ha negato qualsiasi tentativo di coinvolgimento da parte di Delvecchio.







