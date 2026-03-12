PIano Parallelo: nelle indagini anche rogatorie in Bulgaria, Germania e Romania

Oltre 3.000 documenti raccolti in 5.071 pagine di atti, quasi tutti ormai desecretati – ad eccezione di 93 – compongono il compendio probatorio messo insieme dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulla presunta tentata scalata a Banca di San Marino e sul cosiddetto “piano parallelo” Al centro dell’inchiesta, la presunta tangente da 500mila euro – secondo gli investigatori mascherata da consulenza – versata in tre tranche da uno studio legale bulgaro alla Ibc Srl, società riconducibile ai coniugi Del Vecchio–Manduchi, e il cosiddetto “piano parallelo” che, nelle ipotesi investigative, avrebbe dovuto indurre chi di competenza ad archiviare l’indagine per poi ottenere la restituzione dei 15 milioni di euro posti sotto sequestro e riaprire la trattativa per l’acquisizione della banca.

Per la chiusura delle indagini e l’eventuale decisione sul rinvio a giudizio saranno però determinanti anche gli esiti delle rogatorie internazionali inviate in Bulgaria, Germania e Romania. Oltre alle intercettazioni telefoniche e ambientali, gli inquirenti hanno ascoltato – in alcuni casi più volte – esponenti di vertice e membri degli organi sociali di Ente Cassa di Faetano e di Banca di San Marino, ma anche ad altri soggetti ritenuti informati sui fatti. Tra questi anche Antonella Mularoni e l’ingegner Marino Grandoni, che Andrea Del Vecchio ha incontrato tra il primo e il secondo arresto. Entrambi sono stati sentiti nel corso della tornata di interrogatori del 20 febbraio. Antonella Mularoni ha chiarito che i contatti con Del Vecchio sono stati di natura professionale, mentre l'ingegner Grandoni ha spiegato che l’incontro con l'indagato sarebbe avvenuto casualmente in un ristorante.







