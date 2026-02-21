Piano Parallelo: otto indagati, compreso Assen Christov

Incessante il lavoro dei Commissari della Legge inquirenti Santoni e Battaglino che in pool sono titolari delle indagini sulla tentata scalata a Banca di San Marino e sul Piano Parallelo. L'obiettivo è completare il compendio probatorio in un arco temporale ragionevolmente rapido: settimane o al più qualche mese. Le tempistiche, ovviamente, risentono, verosimilmente, anche delle procedure complesse necessarie per le rogatorie, sia in Italia, sia all'estero come nel caso di quella per Assen Christov, destinatario di misura cautelare, Presidente di Starcom Holding di cui è anche azionista di maggioranza. Con l'imprenditore bulgaro indagati anche i coniugi Andrea Del Vecchio e Marina Manduchi – arrestati due volte, a distanza di pochi mesi – la Ibc Srl, la San Marino Group e altri cinque presunti sodali, tre italiani e due sammarinesi, vicini per ragioni professionali o legami familiari, ai coniugi arrestati.

I presunti fautori del cosiddetto “Piano Parallelo” pare intendessero porre in essere, come poi sembra sia effettivamente avvenuto, pressioni interne ed esterne a San Marino – come il tentato boicottaggio dell'Accordo Ue - per condizionare le decisioni delle autorità preposte. Le indagini si sarebbero avvalse di moderne tecniche investigative grazie anche alla collaborazione messa a disposizione dall'autorità giudiziaria italiana. Per tutti gli indagati, anche ove fossero rinviati a giudizio, vale la pena ricordare che vige il principio di non colpevolezza, fino all'eventuale ultimo grado di giudizio.







