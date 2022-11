Piscina Tavolucci: casi di intossicazione, persone in Pronto soccorso. CONS: "Accertamenti sulle responsabilità in corso"

Piscina Tavolucci: casi di intossicazione, persone in Pronto soccorso. CONS: "Accertamenti sulle responsabilità in corso".

Sono in corso accertamenti al Pronto soccorso dell'Ospedale di Stato nei confronti di almeno una dozzina di persone, tra cui anche minori. Si sarebbero sentite male all'interno della piscina dei Tavolucci, accusando difficoltà respiratorie. La struttura sportiva è stata chiusa in attesa di accertamenti. Sotto osservazione, in particolare, l'impianto di clorazione dell'acqua.

La chiusura -conferma il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese - è stata disposta a causa di un errato conferimento di prodotti per il trattamento delle acque. "Al momento - si legge - sono in corso accertamenti circa le responsabilità dell’accaduto e non è possibile fare una previsione sulla tempistica di riapertura dell’impianto natatorio. Il Cons rimarrà a stretto contatto con le autorità sanitarie per monitorare le condizioni dei soggetti coinvolti".

[Banner_Google_ADS]



Sul posto anche una la Squadra antincendio e la sezione Tutela salute pubblica della Polizia Civile.

Nel marzo 2015 furono 13 i bambini interessati da sintomi di intossicazione dopo che una nube nociva - dovuta al contatto tra due sostanze chimiche, formatasi all'esterno - era entrata nella struttura da una finestra rimasta aperta.

Aggiornamento: Intossicazioni in Piscina: ai Tavolucci anche 10 bimbi dell'asilo. 14 persone al PS, una in semintensiva

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: