TRIBUNALE “Podeschi bis”: all'esito di un lungo iter processuale dichiarata la prescrizione per tutti gli imputati Udienza lampo, questa mattina; dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'ex Segretario di Stato Claudio Podeschi, la compagna di questi Biljana Baruca e la società RP. Già prescritta, in precedenza, la posizione di Paul Phua

“Podeschi bis”: all'esito di un lungo iter processuale dichiarata la prescrizione per tutti gli imputati.

Tutto prescritto il cosiddetto “Podeschi bis”; processo nato da una costola del “Mazzini” e caratterizzato da una serie di vicissitudini procedurali stratificatesi nel tempo.

Alla base del castello accusatorio presunte tangenti per l'ottenimento di incarichi diplomatici. Non a caso fra gli imputati vi era l'ex Ambasciatore di San Marino in Montenegro Phua Wei Seng, alias Paul Phua; insieme all'ex Segretario di Stato Claudio Podeschi, la compagna di questi Biljana Baruca – la cui posizione era stata stralciata per un lungo periodo alla luce delle sue condizioni di salute - e la società RP srl. Imputazioni a vario titolo per riciclaggio, emissioni di fatture false e soprattutto corruzione. Già dichiarato prescritto, per questa accusa, il pokerista malese.

Questa mattina il Giudice Saldarelli – accogliendo a quanto pare la richiesta della Procura del Fisco – ha dichiarato anche per gli altri imputati il non doversi procedere, essendo tutti i misfatti contestati estinti per intervenuta prescrizione. E ciò all'esito di un'udienza lampo.

