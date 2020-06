Podeschi 'bis': procedimento a parte per la Baruca, si prosegue il 30 luglio

Nuova udienza, a porte chiuse, per il cosiddetto processo “Podeschi bis”: il prossimo 30 luglio verrà deciso circa la costituzione a parte civile dell'Eccellentissima Camera. I continui rinvii del processo a causa delle condizioni di salute di Bilijana Baruca, compagna di Claudio Podeschi. Tanto che, temendo la prescrizione, la Procura Fiscale sollevò una questione di legittimità ritenuta fondata dal collegio Garante, ottenendo che alla sospensione del processo corrispondesse quella della prescrizione.

Oltre all'ex segretario di Stato ed alla compagna coimputato nel procedimento Paul Phua, malese con la passione per il poker ed ex ambasciatore di San Marino in Montenegro. Devono rispondere di corruzione, riciclaggio ed emissione di fatture false. Per consentire il proseguo del procedimento, la posizione della Baruca è stata stralciata. Per le si aprirà dunque un procedimento a parte. Il Podeschi bis, come detto, prosegue il 30 luglio