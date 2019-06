Podeschi Bis, udienza a porte chiuse

la cronaca giudiziaria

Prossima udienza ad ottobre Il Commissario della Legge Roberto Battaglino ha accolto la richiesta della difesa di Biljana Baruca di tenere l'udienza a porte chiuse, per permettere il confronto tra i due pareri dei periti in tutta riservatezza. Lo stato di di salute della donna motivo dei continui rinvii del cosiddetto Podeschi bis, tanto che temendo la prescrizione la Procura Fiscale, sollevando una questione di legittimità ritenuta fondata dal Collegio Garante, ha di fatto ottenuto recentemente che alla sospensione del processo corrispondesse quella della prescrizione. Oltre all'ex Segretario di Stato Claudio Podeschi e la sua compagna coimputati nel procedimento Paul Phua il malese con la passione del poker ex ambasciatore di San Marino in Montenegro e la società RP.

Devono rispondere di corruzione per l'ottenimento di incarichi diplomatici a a suon di tangenti di riciclaggio e di fatture false. ll commissario della Legge non ha accolto la richiesta di stralciare la posizione della donna, ed il processo proseguirà mantenendo sostanzialmente lo status quo “Non entro nel merito per ovvie ragioni di riservatezza su quanto discusso in aula. - ha detto l'avvocato Stefano Pagliai - Ci riteniamo comunque soddisfatti per una decisione che concilia esigenze di svolgimento del processo ad un monitoraggio della situazione della mia assistita, che il giudice ha ritenuto di dovere tenere in costante attenzione” Nessuno degli imputati era oggi presente in aula. Il processo proseguirà l'11 ottobre.