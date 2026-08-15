SAN MARINO Polizia civile, 23enne non si ferma all’alt: positivo ad alcol e droga, aveva già la patente sospesa Fermato lungo via del Serrone nella notte del 13 agosto, a Murata. Durante i successivi accertamenti nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati anche 4 grammi di hashish

Polizia civile, 23enne non si ferma all’alt: positivo ad alcol e droga, aveva già la patente sospesa.

Procedeva a velocità sostenuta lungo via del Serrone e, quando una pattuglia della Polizia Civile gli ha intimato l’alt, non si è fermato immediatamente, proseguendo per un centinaio di metri. Una volta sottoposto ai controlli, è risultato in stato di alterazione da alcol e sostanze stupefacenti. Dagli accertamenti è emerso anche che la sua patente era già stata sospesa e ritirata.

È quanto accaduto a un giovane classe 2003 di origine argentina nella notte del 13 agosto, intorno alle 2.20 di notte. Una pattuglia del Pronto Intervento della Polizia Civile ha notato una Volkswagen che procedeva a velocità sostenuta lungo via del Serrone e ha intimato al conducente di fermarsi. Durante il controllo, gli agenti hanno rilevato elementi che facevano sospettare uno stato di alterazione psicofisica. Sottoposto agli accertamenti di rito, il 23enne è risultato in stato di alterazione sia da alcol sia da sostanze stupefacenti. Ulteriori verifiche hanno poi permesso di accertare che si trovava alla guida nonostante la patente fosse già stata sospesa e ritirata in precedenza per altri illeciti di natura penale.

I controlli sono quindi proseguiti nell’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti e sequestrati circa 4 grammi di hashish. Al termine delle operazioni il 23enne è stato denunciato a piede libero, mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.



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