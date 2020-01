Polizia Civile: 4 patenti ritirate durante le festività, uno dei conducenti con tasso alcoolemico del 2,32

Nel video, l'intervista al comandante della Polizia Civile, Amedeo Paganelli

La Polizia Civile traccia un bilancio dell'attività svolta nel periodo delle festività natalizie, soprattutto sul fronte dei controlli. Nel periodo che va dalla Vigilia all'Epifania, su strada sono stati controllati 334 veicoli, con 356 persone identificate. Spicca il dato relativo al ritiro delle patenti per guida sotto l'effetto di alcool: 4 sono i ritiri. Tutti avevano tassi doppi o tripli rispetto al massimo consentito, da 1 a 1,5. Uno dei conducenti a cui è stata tolta la patente arrivava addirittura a 2,32: un livello che comporta una grave compromissione dello stato psicofisico. Durante le feste i controlli sul territorio sono stati amplificati anche in occasione del Natale delle Meraviglie, visto l'aumento dei visitatori, con maggiori pattuglie in circolazione e più personale in servizio.

