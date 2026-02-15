TV LIVE ·
Polizia Civile: criticità nella sicurezza del "Vision Club"

Accertati anche "fatti di rilevanza penale" e problemi 'in ambito sanitario'. Annullato un evento. Controlli eseguiti su segnalazione dell'Ufficio Attività Economiche

15 feb 2026
La Polizia CivileSezione Tutela Salute Pubblica – durante controlli al “Vision Club” di Gualdicciolo, in occasione di un evento danzante, ha rilevato molteplici criticità nella sicurezza del locale e in ambito sanitario. Sono inoltre emersi, non meglio precisati, fatti di rilevanza penale. A seguito degli accertamenti e dei provvedimenti adottati l’evento in programma è stato annullato. I controlli sono stati eseguiti su segnalazione dell'Ufficio Attività Economiche. La Polizia Civile ribadisce inoltre che la collaborazione della popolazione è fondamentale per contrastare ogni tipo di illecito.




