Polizia Civile di San Marino: il resoconto delle ultime attività

Il Dipartimento di Polizia Civile di San Marino rende noto che il tra il 16 e il 18 giugno ci sono stati numerosi eventi che hanno impegnato il Corpo di Polizia. Molteplici interventi sono stati svolti dalla pattuglia Pronto Intervento – Infortunistica Stradale che ha rilevato quattro incidenti stradali nei quali si sono infortunate tre persone una delle quali è stata ricoverata presso l'Ospedale Infermi di Rimini con una prognosi iniziale di 20 giorni. Sempre a seguito di due interventi della pattuglia Pronto Intervento, presso l’Ospedale di Stato, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria cinque soggetti di cui due per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e tre per detenzione e introduzione di sostanze stupefacenti. Tale attività ha permesso di sequestrare circa cinque grammi di marijuana e uno di hashish.