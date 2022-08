Polizia Civile: eseguito il fermo di un giovane 'recidivo' Atteggiamenti molesti in un locale di Dogana: contestata manifesta ubriachezza, violenza e minaccia contro l’Autorità di Polizia e offesa a Pubblico Ufficiale

Polizia Civile: eseguito il fermo di un giovane 'recidivo'.

Nelle prime ore della mattina una pattuglia della Polizia Civile ha fermato un giovane che, in stato di alterazione, stava importunando gli avventori in un locale di Dogana. Contestati reati di manifesta ubriachezza, violenza e minaccia contro l’Autorità di Polizia e offesa a Pubblico Ufficiale. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine anche per situazioni analoghe in altri locali, è stato fermato – precisa la Polizia Civile – per esigenze di tutela della collettività e associato al Carcere dei Cappuccini a disposizione dell'autorità giudiziaria.

