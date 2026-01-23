Polizia Civile, il bilancio 2025: aumentano i casi di guida in stato di alterazione, si azzerano le vittime sulle strade sammarinesi Sul fronte sanzionatorio, il 2025 si chiude con 23.377 multe, di cui oltre 15 mila rilevate tramite autovelox, per un totale incassato che supera i 2,1 milioni di euro

Polizia Civile, il bilancio 2025: aumentano i casi di guida in stato di alterazione, si azzerano le vittime sulle strade sammarinesi.

Un’attività capillare, che attraversa sicurezza stradale, soccorso pubblico, tutela della salute e contrasto agli illeciti: è questo il quadro che emerge dal bilancio operativo 2025 del Corpo di Polizia Civile di San Marino. Numeri che raccontano un anno intenso, ad iniziare dalla sicurezza stradale.

Nel corso dell’anno sono stati rilevati 299 incidenti, un dato sostanzialmente in linea con quello del 2024, con 194 feriti, tre dei quali in prognosi riservata. A differenza dell’anno precedente, non si registrano decessi, un elemento che segna un’inversione positiva sul piano delle conseguenze più gravi. Preoccupante resta tuttavia il coinvolgimento degli utenti più vulnerabili: pedoni, ciclisti e motociclisti rappresentano una quota rilevante dei feriti. La superstrada si conferma il tratto più critico, seguita da alcune delle principali arterie del Paese. Parallelamente, l’attività di prevenzione ha portato a oltre 7.600 controlli stradali, confermando un presidio costante della rete viaria.

Le patenti ritirate sono state 215. Rimane centrale il contrasto alla guida in stato di alterazione psicofisica: i casi accertati nel 2025 sono stati 122, in aumento rispetto ai 103 dell’anno precedente. Un incremento che evidenzia una maggiore incidenza del fenomeno, con un coinvolgimento significativo di neopatentati e giovani conducenti. Nel dettaglio, 49 casi sono riconducibili all’abuso di alcol, mentre 55 alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in prevalenza cannabis (32 casi) e cocaina (19). Alcol e droghe continuano così a rappresentare una delle principali cause di rischio, anche in relazione ai sinistri stradali.



Sul fronte sanzionatorio, il 2025 si chiude con 23.377 multe, di cui oltre 15 mila rilevate tramite autovelox, per un totale incassato che supera i 2,1 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente. Dati che evidenziano da un lato l’intensità dei controlli, dall’altro la persistenza di comportamenti scorretti alla guida.

Ampio anche l’impegno nel soccorso pubblico e nella protezione civile: 968 interventi complessivi, tra incendi, fughe di gas, caduta di alberi, dissesti stradali e assistenza alla popolazione. In diminuzione risultano gli interventi per incendi, scesi a 80 casi rispetto a oltre un centinaio registrati nel 2024, pur restando significativa la presenza di roghi in ambito boschivo e veicolare. Non meno rilevante l’attività legata alla tutela della persona. Gli interventi su liti familiari e condominiali sono stati 61, un dato sostanzialmente stabile, che ha spesso richiesto il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari e giudiziari, confermando il ruolo della Polizia Civile come primo presidio nelle situazioni di disagio e conflitto.





