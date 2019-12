Polizia Civile impegnata nel recupero di due cani da caccia finiti nelle fogne

Operazione straordinaria per gli uomini della Polizia Civile, intervenuta a Chiesanuova per recuperare due cani da caccia rimasti intrappolati nella rete fognaria. I due animali sono finiti lì da domenica, sembra all'inseguimento di un istrice. L'area di intervento è a circa 200 metri dal ponte di Fiorentino. I due segugi sarebbero finiti in un buco largo 60 centimetri e con tutta probabilità sono rimasti incastrati nella rete, Polizia Civile e servizi preposti, stanno cercando di intercettare i due animali attraverso una sonda nei tubi di scarico. Al momento raggiunti i 27 metri, ancora non c'è traccia dei due animali, anche se li hanno sentiti.