Polizia Civile: interventi per un infortunio al San Marino Adventure e un incendio a Dogana

La sezione antincendio della Polizia Civile ieri è intervenuta con una autobotte e speciali ventilatori per domare le fiamme che si erano sprigionate in un'autorimessa privata a Dogana, al cui interno c'erano diverse auto. I danni sono da quantificare ma per fortuna non sono rimaste coinvolte persone. È successo ieri sera, attorno alle 19. Sempre ieri - nel pomeriggio, poco prima delle 17 - intervento della Polizia Civile al San Marino Adventure, per l'infortunio di un giovane cliente di 11 anni del 'parco avventura', nei pressi di Montecerreto. Trasportato al Bufalini di Cesena, gli è stato riscontrato un trauma facciale con prognosi di 10 giorni. Le cause dell'evento sono ancora in corso di accertamento.