INTERVENTO Polizia Civile recupera gatto all'interno di un tubo

Polizia Civile recupera gatto all'interno di un tubo.

Ci sono volute ore per recuperare un gatto che si era intrufolato all'interno di un tubo che, dall'esterno, si sviluppava per alcuni metri all'interno della struttura in cemento di un garage di Galazzano. È stato necessario anche l'utilizzo di una telecamera endoscopica per capire a quale profondità era arrivato. Una volta visualizzato, è stato forato il muro ed il tubo, e recuperato il felino. Recupero a cui ha partecipato anche un dipendente del settore acqua - gas di AASS.



I più letti della settimana: