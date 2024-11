Polizia Civile: rocambolesco intervento nei pressi della Porta del Paese. Si parla di 2 persone fermate L'ipotesi è che volessero tentare un furto nella zona di Città

Polizia Civile: rocambolesco intervento nei pressi della Porta del Paese. Si parla di 2 persone fermate.

I fatti intorno alle 16, fra lo sconcerto delle persone che oggi affollavano il centro. Un'utilitaria pare stesse percorrendo Piazzale Lo Stradone, diretta verso Via Piana; quando avrebbe bruscamente frenato e svoltato a destra verso un piccolo parcheggio. Sarebbero scese di tutta fretta alcune persone; con l'intento forse di mescolarsi ai tanti visitatori, passando così inosservati. A quel punto – secondo le testimonianze – un pronto e deciso intervento dell'agente di Polizia Civile addetto a regolare il traffico e i passaggi pedonali alla “Porta del Paese”. Correndo si sarebbe diretto verso gli sconosciuti, intimando loro di fermarsi; e ciò – pare – puntando contro due di loro il taser.

Una terza persona – stando ad alcune voci – si sarebbe invece dileguata. Con ogni probabilità il poliziotto era già sul chi va là. In precedenza sarebbe infatti partita una segnalazione dal Kursaal, dove era in corso un convegno di numismatica. Persone sospette sarebbero state notate fra gli stand; chi parla di una coppia ed una donna. L'ipotesi insomma è che fosse un gruppo ben articolato, ad aver messo nel mirino l'evento; con il rischio venissero sottratte monete di valore.

Dopo l'azione dell'agente sono giunte in Piazzale Lo Stradone pattuglie della Polizia Civile e della Guardia Rocca. Sirene spiegate, la curiosità dei passanti. I due giovani fermati sono stati poi accompagnati al Comando della Polizia Civile per gli accertamenti del caso. Si parla presumibilmente di nomadi; uno di loro avrebbe avuto con se un documento di identità italiano, l'altro sarebbe stato fotosegnalato. Pare avessero precedenti specifici. Nel frattempo l'indagine sarebbe proseguita, anche visionando le immagini delle telecamere interne del Kursaal, per verificare l'eventuale commissione di reati. Qualora non emergessero possibili prove di un furto, consumato o tentato, è possibile l'allontanamento dei due con foglio di via; visti anche i precedenti segnalati dalle Forze dell'Ordine. Che hanno comunque dato prova di prontezza; scongiurando forse la consumazione di un reato.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: